Ученые объяснили, почему обладатели второй группы крови чаще заражаются COVID

Европейские медики и молекулярные биологи провели масштабный генетический анализ среди почти 2 тыс. носителей коронавируса, обнаружив мутацию, делающую носителей второй группы крови уязвимыми для атак SARS-CoV-2, следует из статьи в электронной библиотеке bioRxiv.

«Наши коллеги уже находили свидетельства того, что группа крови может влиять на вероятность заражения вирусом. Наши опыты подтверждают это и указывают на то, что первая группа крови, действительно, снижает шансы заполучить COVID-19, а вторая – увеличивает их. Это, вероятно, связано с тем, что связанные с ней мутации повышают свертываемость крови», – передает ТАСС слова ученых.

Еще в середине марта этого года медики из Китая заметили, что вероятность заражения коронавирусом зависит не только от возраста человека, наличия у него гипертонии или диабета, но и от группы крови. В частности, их наблюдения показали, что носители второй группы крови (А) на 20% чаще попадали в больницы с COVID-19, чем остальные жители Китая, а обладатели первой группы крови (O), наоборот, заражались коронавирусом на 30% реже.



Большой коллектив европейских медиков и молекулярных биологов под руководством Андре Франке (Andre Franke), профессора Кильского университета (Германия), раскрыл генетическую подоплеку подобных различий, проводя пока самый масштабный геномный анализ носителей COVID-19.

Ученых интересовало то, какие другие генетические факторы развития болезни, помимо мутаций в гене APOE, могут способствовать заражению коронавирусом и попаданию в реанимационное отделение. Для ответа на этот вопрос генетики расшифровали геномы 1 тыс. 980 жителей Испании и Италии, попавших в семь разных больниц с тяжелой формой COVID-19.

Ученые сравнили наборы мутаций в их генах между собой, а также с тем, как подобные «опечатки» в ДНК распространены среди здоровых жителей их регионов. В общей сложности медики и генетики изучили влияние свыше 8,5 млнвариаций в структуре генов на вероятность развития и характер протекания COVID-19.



Как выяснили ученые, на вероятность заражения и характер протекания болезни больше всего влияли две мутации, одна из которых находилась на третьей, а другая – на девятой хромосоме. Первая повышала шансы заполучить тяжелые формы SARS-CoV-2 примерно в 1,77 раза, а вторая увеличивала вероятность заразиться коронавирусом в 1,32 раза. Судя по их расположению внутри хромосомы, первая находилась в гене SLC6A20, а вторая – в той части генома, которая определяет группу крови человека.

И то, и другое, по словам исследователей, было вполне логичным – ген SLC6A20 напрямую связан с работой рецепторов ACE2, которые коронавирус использует для проникновения в клетки человека, а аналогичные мутации в девятой хромосоме обычно приводят к повышению свертываемости крови, что крайне опасно для носителей COVID-19. Их носителями обычно являются люди со второй группой крови.

Все это, как отмечают Франке и его коллеги, одновременно объясняет то, почему группа крови влияет на вероятность заражения и исход COVID-19, а также то, почему иммунитет многих людей совершенно по-разному реагирует на коронавирусную инфекцию, несмотря на сопоставимое состояние здоровья и одинаковый возраст. Существование подобных генетических различий, как заключают ученые, необходимо учитывать при профилактике болезни и госпитализации уже заразившихся людей.

Напомним, в мае глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что коронавирусом чаще всего болеют люди со второй группой крови.

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