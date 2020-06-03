ВОЗ оценила вероятность повторного всплеска коронавируса

Есть явная угроза повторного всплеска COVID-19: если вирус не купировать, он может стать разрушительным, заявил директор Европейского регионального бюро Всемироной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», – передает РИА «Новости» слова Клюге.

Он отметил, что «сегодня наши дела обстоят не лучше, чем это было в начале года». «У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID», – подчеркнул он.

«Как только появится вакцина, ВОЗ сделает все, чтобы она была распространена на справедливой основе. Одна из целей – это обеспечение равного доступа к вакцинам», – сказал Клюге.

Он подчеркнул, что вирус COVID-19 «останется с нами надолго, как минимум до тех пор, пока не появится безопасная вакцина или метод лечения».

«Что касается вопроса о том, когда появится вакцина, то на данный момент у нас нет конкретного срока разработки вакцины. Делаются огромные усилия, чтобы ускоренно разработать вакцину. К этой работе подключены видные ученые и лучшие научные исследователи и фармокомпании со всего мира», – указал он.

По словам Клюге, идет работа над методом лечения больных коронавирусом.

«Никого не оставим без внимания», – пообещал Клюге.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. За последние сутки в России выявлено 8536 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 178 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 5215 человек. Накануне, 2 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8863. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 327.

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