Стало известно, что Китай отправлял ВОЗ информации о коронавирусе с задержкой

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) были недовольны тем, что Китай задерживает отправление данных по борьбе с коронавирусом, сообщает Associated Press.

При этом, агентство подчеркивает, что публично организация неоднократно хвалила КНР за быстрое информирование о новом коронавирусе, передает «Интерфакс».

«Но за кулисами это была совсем другая история: значительная задержка Китаем данных и серьезное разочарование среди должностных лиц ВОЗ тем, что они не получали информацию, необходимую им для борьбы с распространением смертельного вируса», – пишет агентство.

Associated Press подчеркивает, что «согласно десяткам интервью и внутренних документов ВОЗ», Пекин больше недели скрывал информацию о вирусе после того, как три китайские лаборатории полностью расшифровали COVID-19. В частности, представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа заявлял, что получил данные за 15 минут до того, как их озвучили по телевидению.

По мнению агентства, причиной стал «жесткий контроль над информацией внутри китайской системы общественного здравоохранения».

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил: у Вашингтона есть доказательства, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Американский лидер Дональд Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса и допустил разрыв отношений с КНР.

Китай потребовал от США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе.

Напомним, также Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. К слову, советник Трампа назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая».