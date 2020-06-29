В Китае оценили «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

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29 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

Китай больше не рассчитывает на доллар – только на собственную валютуФото: Reuters
США вводят новые санкции – на этот раз против Китая, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT. И Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Европа сливает Украину

Андрей Манчук, политолог
Количество вырубленного леса не поддается учету, но на Украине популярны сравнительные фото: одни и те же Карпатские горы в состоянии до и после порубок, когда на месте бескрайнего зеленого моря образовывались такие же необозримые пустоши. Подробности...

России нужно подобрать правильные слова о себе

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
У России нет никаких агрессивных планов по насильственному возвращению исконно русских земель. Мир на границах – самое важное для всех государств. Однако Россия обязана хотя бы помнить, что эти земли были – и остаются – исконно русскими. И напоминать об этом всем остальным. Подробности...
Обсуждение: 94 комментария

Зачем России нелегальная разведка

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня – 98 лет со дня основания Управления «С» СВР России, нелегальной разведки. Мы встретились с действующими высокопоставленными офицерами Управления. Фамилии, имена и должности наших собеседников называть нельзя… Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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          • Это невозможно

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              В Китае оценили «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

                 29 июня 2020, 08:35
              Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
              Текст: Евгения Шестак

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              Китайское издание «Хуаньцю шибао» оценило показанные на параде Победы в Москве новые версии «смертоносных машин»: танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ.

              «Основной боевой танк Т-90М, который называют «смертоносной машиной», главный герой парада Победы за последние годы», – говорится в статье, передает РИА «Новости».

              Танк соответствует эксплуатационным требованиям, предъявляемым армией России на период замены боевого вооружения, и имеет высокие показатели боевой эффективности, пишет «Хуаньцю шибао».

              Кроме Т-90М, внимание журналиста привлек модернизированный танк Т-80БВМ. Еще одной дебютировавшей на военном параде «смертоносной машиной» специалист называет реактивную систему залпового огня ТОС-2 (усовершенствованная версия огнеметной системы ТОС-1), которую назвали «Тосочкой».

              Вторую молодость на параде обрела раритетная техника времен Второй мировой войны: самоходные артиллерийские установки СУ-100 и легендарные танки Т-34, пишет газета.

              «Демонстрация такого большого количества раритетной техники времен Второй мировой войны в последние годы является редкостью и говорит о том, что Россия глубоко уважает своих «железных героев» Великой Отечественной войны», – указывает автор.

              24 июня на Красной площади в Москве прошел главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

              Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 

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