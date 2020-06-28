В Москве за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 23 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 3761 человека.

Днем ранее в Москве умерли 24 пациента с коронавирусом.

Напомним, в середине июня в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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