Советник Джонсона по нацбезопасности ушел в отставку

Советник премьер-министра Британии по национальной безопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл ушел в отставку, сообщает в воскресенье британское правительство.

Уточняется, что Седвилла сменит Дэвид Фрост, в настоящий момент являющийся представителем Бориса Джонсона на переговорах с Евросоюзом. Имя нового секретаря кабмина пока не называется, передает ТАСС.

Ранее в Daily Telegraph сообщалось, что отставка Седвилла, о которой говорили уже несколько месяцев, станет частью крупных перестановок в кабинете министров Джонсона. Это позволит премьеру, представляющему Консервативную партию, установить более жесткий контроль над государственной гражданской службой, в которой заняты 400 тыс. человек.

Ранее суд в США обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело в отношении Майкла Флинна, занимавшего пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Напомним, Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с экс-послом России в США Сергеем Кисляком.