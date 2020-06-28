Названа причина утечки отходов на обогатительной фабрике в Норильске

Слив отходов с Талнахской обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске произошел в связи с резким ростом уровня воды в отстойном пруду из-за гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня, сообщает Росприроднадзор.

«Эксплуатационным персоналом было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию», – передает РБК сообщение Росприроднадзора.

Ранее появилась информация, что в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске остановлена утечка отходов – утверждалось, что несанкционированная перекачка стоков в тундру якобы велась длительное время.

Следственный комитет начал проверку этой информации.