Задержаны лидеры фанатского движения «Спартака»

В Москве задержали двух лидеров фанатского движения футбольного клуба «Спартак», сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сегодня (27 июня – прим. ВЗГЛЯД) утром задержаны два лидера фанатов «Спартака». Причина задержания устанавливается», – сказал собеседник ТАСС.

Он напомнил, что в субботу на стадионе «Открытие-Арена» пройдет встреча «Спартака» с «Уфой».

Задержанные выступали против задержаний болельщиков команды по делу о хулиганстве после перекрытия подъездной дороги к стадиону «Открытие-Арена».

Ранее сообщалось, что 19 июня фанаты перекрыли проезжую часть, препятствуя проезду машин, подожгли файеры, создав дымовую завесу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Игроки московского «Спартака» выразили готовность выплатить штрафы за этих болельщиков, обвиненных в хулиганстве.