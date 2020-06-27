Ремесло: Сторонники Навального могут готовить провокации на голосовании по Конституции

Я не удивлен, что штаб Алексея Навального продвигает стратегию двойного голосования по поправкам к Конституции. По сути дела, штабы Навального занимаются тем, чтобы дискредитировать это голосование, заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Так он отреагировал на сообщения о том, что сторонники Навального могут готовить провокации в ходе голосования по поправкам к Конституции.

«Нет ничего удивительного в том, что штаб Алексея Навального продвигает стратегию двойного голосования по поправкам к Конституции. По сути дела, штабы Навального занимаются фальсификациями, информационными вбросами, чтобы в целом дискредитировать голосование по поправкам», – считает корпоративный юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло.

Собеседник напомнил о появлении желающих прибегнуть к стратегии двойного голосования после того, как это сделал журналист Павел Лобков. «В соцсетях эти люди массово призывали голосовать дважды», – подчеркнул юрист.

Ремесло не удивился тому, что сторонники Навального хотели бы сорвать ход голосования именно в Москве и Петербурге. «Москва и Санкт-Петербург – это города, к которым привлечено самое большое внимание общественности. В этих городах голосует больше всего людей», – пояснил эксперт.

Ранее в Сети появились файлы якобы с телефона бывшего начальника штаба блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольги Гусевой. Из опубликованной переписки Гусевой следует, что сторонники Навального могут готовить провокации на проходящем в России голосовании по поправкам в Конституцию. В частности, в случае голосования в Москве речь идет о попытках сделать это на участке и в режиме онлайн, а в Санкт-Петербурге – голосовать по одному паспорту на разных участках.

Напомним, в четверг журналист и ведущий «Дождя» Павел Лобков заявил, что проголосовал на участке и с помощью электронного голосования. Бумажный бюллетень журналиста тут же аннулировали, будет учтен только его электронный голос. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Лобков специально готовил попытку двойного голосования, однако это нарушение было бы обнаружено и без его заявления.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг соратник Навального Леонид Волков опубликовал очередной фейк с поддельными документами о ходе голосования по поправкам в Конституцию. Ранее Лига безопасного интернета сообщила, что число фейков о голосовании об изменениях в Конституции России продолжает увеличиваться.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД