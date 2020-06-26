В России ответили на протест Японии из-за геологоразведки у Курил

Чтобы нормализовать отношения с Россией, Токио должен заключить с Москвой мирный договор, отменить все антироссийские санкции и прекратить сотрудничество с НАТО на Дальнем Востоке, заявил депутат Госдумы Антон Морозов, комментируя протест Японии в связи с проведением геологоразведочных работ вблизи Курил.

«Безусловно, мы будем продолжать осваивать наши территории. Курильские являются неотъемлемой частью Российской Федерации и они экономически развиваются, как и все другие регионы нашей большой страны. Поэтому вполне естественно, что Россия реализует там различные проекты, в том числе геологоразведочные для последующей добычи полезных ископаемых. Как известно, эта местность богата ими, а поэтому Россия будет их разрабатывать», – заявил он «Федеральному агентству новостей».

Морозов добавил, что если правительство Японии действительно хочет нормализовать отношения с Россией, то Токио, в первую очередь, необходимо решить три проблемы, говорит парламентарий.

«Япония должна заключить мирный договор с Россией без всяких условий, отменить все антироссийские санкции, которые они ввели с подачи своих западных союзников, а также прекратить сотрудничество с НАТО на Дальнем Востоке, поскольку это угрожает нашей безопасности. Тогда можно выстраивать конструктивный диалог. Сейчас за счет методов давления – ультиматумов, угроз и протестов, – они ничего не добьются», – подчеркнул депутат.

Напомним, генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что России сделано представление в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море. Он отметил, что Токио «всегда внимательно следит за действиями России вокруг четырех северных островов» (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи).

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