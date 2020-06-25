Пушков: «Черная мечта» обернется хоррором для Европы

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25 июня, четверг  |  Последнее обновление — 21:53  |  vz.ru
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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тысяч в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех? Подробности...
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Почему Лукашенко меньше любят и в России, и в Белоруссии

«Искусственные ссоры» с Москвой не пошли на пользу ЛукашенкоФото: Алексей Никольский/ТАСС
Александр Лукашенко подтвердил, что он в курсе модных политических трендов, и заявил об иностранном вмешательстве в белорусские выборы. Кто именно, президент не уточнил, но добавил, что кукловоды «и в Польше живут, и из России подкидывают». По мнению экспертов, Лукашенко вынужден идти на неординарные меры, так как сильно растерял поддержку и у себя в Белоруссии, и в братской России. Почему правящий 26 лет политик стал непопулярным? Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России

Строить колею будут, скорее всего, китайские компании и рабочиеФото: Zi xin/Reuters
В руководстве Киргизии заявлено о скором начале строительства альтернативного российскому пути доставки китайских товаров в Европу. Железнодорожная магистраль «Китай – Киргизия – Узбекистан» может иметь и важнейшее военное значение. Почему строительство трассы так долго задерживалось – и что это означает для интересов нашей страны в Средней Азии?  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Конституция делает нас менее зависимыми от перемен

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Конституция – не только писаный «общественный договор», но и «генеральный план» государственного строительства. Мы привыкли делить нашу историю по правлениям, обнуляя каждый раз достигнутое. Но это плохая привычка. Подробности...
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Настало время расплаты за ложь

Алексей Алешковский, сценарист
Раньше либеральная идеология была идеологией прав и свобод, теперь она противопоставляет права свободам: чтобы реализовать права одних, надо ущемить свободы других. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Как Иран чуть не стал частью СССР

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, в июне 1920 года, образовалась Персидская компартия. Появилась она не на ровном месте, а под конкретную задачу – создать в Иране советскую социалистическую республику. Иран запросто мог стать одной из шестнадцати республик СССР. Подробности...
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          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
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              Пушков: «Черная мечта» обернется хоррором для Европы

                 25 июня 2020, 21:28
              Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Направляемая социальная эволюция в США приняла форму «борьбы с расизмом», однако она утверждает новый расизм, что обернется кошмаром для Европы, в том числе для самого чернокожего населения, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

              По словам сенатора, «новый расизм» проявляется в отношении черных к белым, а также ко всем «нечерным».

              «В Европе здесь присутствует свой специфический замес в виде мигрантов и беженцев, подлинных и мнимых, с Ближнего и Среднего Востока. Под их напором белые всюду на Западе отступают, СМИ боятся называть этническую принадлежнось погромщиков, а полиции нередко даются указания скрывать число преступлений, совершаемых «беженцами», из страха, что это ударит по позициям толерантных партий и, напротив, усилит ксенофобские и нетолерантные», – написал он в своем Telegram-канале.

              «Магистральное отступление титульных наций подается как высшая ценность «цивилизованного общества», хотя на деле означает и отступление европейской цивилизации, к которой вновь прибывшие не имеют никакого отношения. Им она чужда и враждебна. Феномен покорности этим изменениям тонко описан французским писателем Мишелем Уэльбеком», – добавил сенатор.

              Пушков выразил уверенность, что даже при полном отступлении титульных наций спокойствия и стабильности не будет. «Черная мечта» обернется кошмаром для Европы, включая самих черных. Разрушение не приведет их к процветанию. Мечта, если она и есть, обернется хоррором, ведь пришлых в странах Западной Европы кормит то самое государство белых, которое они столь яростно пытаются подорвать», – заключил он.

              Напомним, беспорядки вспыхнули в американских городах в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицейскими в Миннеаполисе. С лозунгом «Черные жизни имеют значение» в США сносят памятники, запрещают фильмы и грозят «сжечь режим», если он не подчинится требованиям чернокожих.

              Массовые митинги перекинулись и на Европу, причем протестная активность там, по оценке экспертов, только нарастает.


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