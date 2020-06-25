ХАМАС предупредил Израиль об объявлении войны в случае аннексии Западного берега

Аннексия Западного берега и Иорданской долины Израилем будет считаться объявлением войны, заявил представитель движения ХАМАС Абу Обайда.

«Движение исламского сопротивления (ХАМАС) расценивает решение аннексировать Западный берег и Иорданскую долину как объявление войны нашему народу, и мы заставим врага раскаяться за это решение», – сказал Обайда в эфире канала «Аль-Акса», передает РИА «Новости».

Заявление представителя военного крыла ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» – четкий сигнал израильской стороне, сказал представитель движения Фаузи Бахрум.

«Если Израиль совершит новую глупость, осуществив планы аннексии, то последующий этап будет не таким, как прежде», – подчеркнул Бахрум.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что основной датой для начала распространения суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии остается 1 июля.

В мае Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

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