Союз НКО поддержал поправки в Конституцию

Общенациональный союз некоммерческих организаций опубликовал открытое обращение в поддержку поправок в Конституцию России.

«Общенациональный союз некоммерческих организаций как независимое объединение, действующее в интересах некоммерческих организаций, входящих в состав Союза, официально заявляет, что поддерживает инициативу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации», – говорится в релизе организации, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Там отметили, что поправки в Конституцию «в полной мере отражают роль государства в обеспечении социального развития нашей страны, повышения полномочий субъектов Российской Федерации, а также введение персональной ответственности и требований к государственным и муниципальным служащим». Данные поправки, по мнению экспертов Союза НКО, окажут существенное влияние на развитие некоммерческого сектора в России, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

В Союзе НКО также полагают, что предлагаемые поправки существенно усилят роль и место некоммерческих организаций в управлении государством, позволят повысить экономическую устойчивость некоммерческого сектора, передать ему некоторые полномочия в социальной сфере.

«Так, введение положения о самобытности культуры народов, закрепление защиты прав и поддержки соотечественников за рубежом, позволит обеспечить на принципиально новом уровне ресурсное обеспечение некоммерческих организаций, работающих в этой сфере. Конечно, это требует значительного роста компетенций таких организаций, их ответственности за результат, однако новая Конституция Российской Федерации сможет дать эту возможность. Гарантии же государства по сохранению этнокультурного и языкового многообразия, закрепленные Конституцией, позволят качественно улучшить бюджетный процесс, связанный с финансированием этнокультурных сообществ», – подчеркнули в организации.

Там также отметили, что включение молодежной политики в ведение субъектов России, добавление пункта о защите семьи и материнства, позволит более оперативно принимать меры, связанные с решением конкретных социальных проблем граждан. Это также повлияет на уровень финансовой обеспеченности некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой семьи, материнства, детства, молодежной политикой, исследованиями этих сфер.

«Как и подобает социальному государству, в соответствии с новыми поправками государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Для некоммерческих организаций это означает, что органами власти будут активно поддерживаться социальные проекты, направленные на борьбу с бедностью, трудоустройство (в т.ч. инвалидов), обучение и сопровождение населения в вопросах труда. Не менее значимым для российских НКО является и поправка, связанная с гарантиями защиты достоинства граждан и уважения человека труда, обеспечения сбалансированности прав и обязанностей гражданина, социального партнерства, экономической, политической и социальной солидарности. Для НКО, занимающихся публичными проектами, эта поправка означает закрепление главным законом страны их права на деятельность и на соответствующее отношение к ней со стороны государственных структур», – говорится в обращении.

Отдельно в Союзе НКО отметили поправку, касающуюся уточнения роли президента России как гаранта Конституции. В новой редакции президент, помимо охраны суверенитета России, обеспечения ее целостности и других функций, «теперь и поддерживает гражданский мир и согласие в стране». «Это означает, что Конституцией Российской Федерации приоритет высшего должностного лица нашего государства смещается в сторону социальной стабильности. Соответственно, роль некоммерческих организаций в данном контексте становится системообразующей для исполнения президентом Российской Федерации своих конституционных обязанностей. В результате принятия этих поправок у общественных институтов появится конституционное право требовать к себе более внимательного отношения со стороны органов власти всех уровней», – добавили в организации.

«На основании вышесказанного … Общенациональный союз некоммерческих организаций как независимое объединение некоммерческих организаций ответственно заявляет, что поддерживает их внесение в Конституцию», – заключили в Союзе НКО.

Ранее всероссийская политическая партия «Родина», «Партия пенсионеров» и «Зеленые» также опубликовали открытое обращение в поддержку поправок в Конституцию России.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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