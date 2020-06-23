Партия «Зеленые» поддержала поправки в Конституцию

Российская экологическая партия «Зеленые» опубликовала открытое обращение в поддержку поправок в Конституцию России.

«Российская экологическая партия «Зелёные» принимала активное участие в подготовке поправок, и часть из них была учтена при формировании окончательного варианта документа. Выносимые на общероссийское голосование поправки содержат изменения, касающиеся таких важных сфер жизни как семейные ценности, социальные гарантии, доступная и качественная медицина, защита суверенитета и территориальной целостности, стабильность и развитие», – говорится обращении партии, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Особенно важными в партии назвали дополнения в 114 статью, которые возлагают на правительство России осуществление мер, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны.

«Впервые в Конституции России закреплено и формирование в обществе ответственного отношения к животным», – подчеркнули в партии.

Кроме того, отметили там, обновленная Конституция России позволит дополнительно гарантировать социальные, экологические, культурные и другие конституционные права граждан.

«Основные поправки в Конституцию России направлены не только на обеспечение социальной защиты, но и на поддержку суверенитета России. Одна из важных поправок к Конституции предусматривает доступность и качество медицинского обслуживания для населения. Важно, чтобы на всей территории России человек имел право на бесплатное квалифицированное и своевременное лечение», – добавили в партии.

Там также отметили закрепление в Конституции традиционных семейных ценностей. «Российская экологическая партия «Зеленые» всегда много внимания уделяла защите детства и материнства. Изменения в Конституцию предусматривают заботу о детях приоритетным направлением государственной политики. Закрепление в Конституции традиционных семейных ценностей и обеспечения приоритета семейного воспитания, создания условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей – одно из приоритетных направлений», – говорится в обращении.

«Наша страна развивается, растет благосостояние и уровень жизни населения, мы наблюдаем значительный прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Вместе с тем, остается много нерешенных проблем, и в условиях современных реалий необходимо менять и дополнять основной закон страны. Поправки в Конституцию, направленные на реализацию положений первых двух и самых главных ее статей, на наилучшее обеспечение, защиту и гарантирование прав и свобод человека, повышение уровня благосостояния и жизни граждан, формирование чувства собственного достоинства и гордости за отечество, заслуживают одобрения и поддержки», – добавили в партии, призвав своих сторонников проголосовать за поправки в Конституцию России.

Ранее всероссийская политическая партия «Родина» и «Партия пенсионеров» также опубликовали открытое обращение в поддержку поправок в Конституцию России.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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