Касперская указала на безопасность электронного голосования по Конституции

Технология проведения электронного голосования абсолютно безопасна за счет технологии блокчейн, которая не позволяет подделывать голоса в процессе выбора, сообщила руководитель рабочей группы «Информационная безопасность», глава правления ассоциации программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.

«Я заранее зарегистрировалась на сайте mos.ru, я голосовала через него. Сейчас я пришла в Общественную палату, и пока вы начали разговаривать, я за это время зашла [на сайт] ввела свой логин, пароль, мне прилетел код на мобильный телефон, я проголосовала», – цитирует РАПСИ Касперскую.

По ее словам, технология проведения дистанционного электронного голосования абсолютно безопасна.

«Безопасность голосования обеспечивается с помощью технологии блокчейн, что, по крайней мере, не позволяет подделывать голоса в процессе выбора. То есть что такое блокчейн? Это технология распределенного реестра, когда система автоматически распределяет вот этот код, так как голосование по нескольким серверам. Получается, если изменить что-то, то в каком-то из этих серверов информация тоже будет изменена. Это значит, что она уже будет не валидна», – пояснила Касперская.

В четверг на всей территории России и за рубежом стартовало общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.