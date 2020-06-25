В Гидрометцентре спрогнозировали температурные аномалии в России

По прогнозу Гидрометцентра, до конца июня в центре Европейской части России температура будет около нормы, в центре и на западе Приволжского федерального округа и на Урале – в среднем на четыре градуса ниже нормы, а на большей части Азиатской территории температуры будут выше нормы на 4-8 градусов.

Согласно карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме. Жителей юга России ждут среднесуточные температуры около 20 градусов. На северо-западе России температуры также будут соответствовать норме, передает РИА «Новости».

Среднесуточные температуры ниже нормы ожидаются в Приволжском и Уральском федеральном округах. Температуры будут на четыре градуса ниже нормы на Урале, а также в центральной и западной частях Приволжского федерального округа. Среднесуточные температуры в этих регионах – 12-16 градусов.

Азиатскую территорию России ждет превышение показателей среднесуточных температур на 4-8 градусов. Наибольшие отклонения будут наблюдаться на севере Сибири, отклонения от нормы до четырех градусов ждут жителей юга Сибири. Среднесуточная температура на большей части Сибири – 20 градусов.

Накануне синоптики предупредили россиян о повышенном уровне солнечного излучения.

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