В Кузбассе прошла акция «Весть Победы»

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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тысяч в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех? Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Судить историю могут только те, кто любит Россию

Сергей Худиев, публицист, богослов
Суждение о событиях нашей истории – достойных, славных, трагических или ужасных – принадлежит тем, кто любит Россию. Это наше дело – осудить наших злодеев и прославить наших героев. А на тех, кто в принципе враждебен России, не стоит и оглядываться. Подробности...
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Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми

Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

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              В Кузбассе прошла акция «Весть Победы»

              24 июня 2020, 19:34

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              В четырех городах Кузбасса в среду, 24 июня, состоялись торжественные марши по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

              Во всех уголках области в среду одновременно раздались автомобильные гудки. К акции «Весть победы» присоединились водители. Кроме того, на Знаменском соборе зазвонили колокола.

              Флешмоб поддержали угольщики «Стройсервиса», КРУ и промышленные предприятия, сообщают «Вести».

              Напомним, акция «Весть Победы» прошла по всей России в честь защитников Отечества и в знак приверженности миру на всей земле. После окончания парада Победы в Москве одновременно в течение одной минуты прозвучали гудки транспортных средств – от личных автомобилей до общественного транспорта и даже поездов. В мероприятии приняли участие также заводы, фабрики и порты.


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