В Кузбассе прошла акция «Весть Победы»

В четырех городах Кузбасса в среду, 24 июня, состоялись торжественные марши по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Во всех уголках области в среду одновременно раздались автомобильные гудки. К акции «Весть победы» присоединились водители. Кроме того, на Знаменском соборе зазвонили колокола.

Флешмоб поддержали угольщики «Стройсервиса», КРУ и промышленные предприятия, сообщают «Вести».

Напомним, акция «Весть Победы» прошла по всей России в честь защитников Отечества и в знак приверженности миру на всей земле. После окончания парада Победы в Москве одновременно в течение одной минуты прозвучали гудки транспортных средств – от личных автомобилей до общественного транспорта и даже поездов. В мероприятии приняли участие также заводы, фабрики и порты.