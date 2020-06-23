Путин подписал указ о новой выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», по которой на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет будет выплачено по 10 тыс. рублей.

«В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю: произвести в дополнение к социальным выплатам, предусмотренным указом президента от 7 апреля 2020 года, единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка», – говорится в тексте указа на сайте Кремля.

В документе говорится, что единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении других мер соцподдержки. Кроме того, граждане, которые уже получили такую выплату в июне, не должны повторно направлять повторное заявление.

«Граждане, не получившие социальные выплаты в соответствии с указом президента от 7 апреля 2020 года № 249, вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением выплаты, предусмотренной пунктом 1 настоящего Указа, до 1 октября 2020 года», – говорится в тексте документа.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов на реализацию указа.

Указ вступил в силу.

Ранее в ходе телеобращения к россиянам президент Владимир Путин предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.