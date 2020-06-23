Эксперты назвали влияющие на явку при голосовании по поправкам к Конституции факторы

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23 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Нефтехранилища в этот кризис стали на вес золотаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
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Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми

Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
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Русские спасают народы

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Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...
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«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
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              Эксперты назвали влияющие на явку при голосовании по поправкам к Конституции факторы

                 23 июня 2020, 19:15
              Фото: Донат Сорокин/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              Соцопросы показывают, что в голосования по поправкам в Конституцию намерены принять более половины опрошенных. Но специалисты считают, что не все обещающие пойти на голосование, действительно примут в нем участие. Кроме того, у социологов есть сомнения в точности прогнозов для подобного голосования. Об этом заявили эксперты в ходе прошедшего во вторник круглого стола, посвященного предстоящему голосованию по поправкам к Конституции.

              «В зависимости от специфики субъекта федерации, от социального самочувствия в том или ином регионе, цифры явки будут корректироваться. Но если анализировать данные социологов, то диапазоны достаточно понятны: можно ожидать явку от 50% до 60%. Из общего количества пришедших на участки, предполагается, «за» поправки проголосуют от 60% до 70%»,  – отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

              Во вторник эксперт выступил на круглом столе на тему «Историческое решение. Прогнозы голосования по поправкам к Конституции России». Встреча политологов и социологов была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Представители социологических служб поделились прогнозами уровня явки на голосовании, которое начнется 25 июня и продолжится до 1 июля.

              «В последние дни мы отчетливо фиксируем повышение декларируемой явки, рост степени мобилизованности россиян в части предстоящего голосования, – сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он привел данные опросов: «Если 19 июня о готовности участвовать в голосовании заявляли 68%  опрошенных, при этом 49% говорили, что примут участие с высокой степенью вероятности, то по результатам вчерашнего опроса уже 71% заявляет о готовности, а группа высокомобилизованных россиян составляет уже 54%».

              «Мы ожидаем, что за внесение поправок в Конституцию проголосуют от 67% до 71% россиян, пришедших на участки, – озвучил Мамонов прогноз ВЦИОМ. Против – от 28% до 32%, и где-то около 1% россиян испортят бюллетень. Показатели поддержки на сегодня – очень высокие»,  – отметил эксперт. Если проводить исторические параллели, то они выше, чем в 1993 году, добавил Мамонов, напомнив о голосовании, на котором 27 лет назад нынешняя Конституция была одобрена.

              Близкие к данным ВЦИОМ цифры привел и директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

              «Если говорить о тех результатах, которые есть сейчас у социологического центра ИНСОМАР, то 68% декларируют участие в голосовании по поправкам. Из них 52% подтверждают, что придут точно, а 16%, что скорее придут для участия, – отметил социолог. – 14% опрошенных ответили: «Нет, не приму участие», 5% – «скорее нет». 15% не определились с ответом».

              Впрочем, не все граждане, которые обещают пойти на голосование, в самом деле примут в нем участие, поэтому реальная явка обычно оказывается ниже. «Ожидаем явку в диапазоне 55%-58%, – поделился Потуремский. – При этом в пользу поправок проголосуют 64%-69% граждан. Против – цифра варьируется в диапазоне 30-35%».

              Мамонов, в свою очередь отметил, что в социологических расчетах есть момент, внушающий скепсис. «Все наши электоральные методики ориентированы на выборы, где участвуют несколько кандидатов, – пояснил эксперт ВЦИОМ. – Для нас прогнозирование такого голосования – очень сложный процесс. Опыта мало, и это позволяет сомневаться до последнего. Но мы можем говорить о том, что цифры устойчивы в части голосования».

              Политолог Костин, комментируя выкладки соцопросов, отметил: цифра явки и распределение голосов будут зависеть не только от специфики того или иного региона (к примеру в мегаполисах можно ожидать несколько более высокого уровня недовольства), но и специфики момента. «Многие уехали на дачи с началом карантина и до сентября не собираются возвращаться. Это будет влиять на явку, – заметил Костин. – Плюс к этому не надо забывать такое понятие как электоральная история. В Москве, крупнейшем субъекте страны, явка на все электоральные процедуры процентов на 25 ниже, чем в среднем по стране».

              «И крайне важно, кто лучше будет «отмобилизован» – сторонники или противники поправок в Конституцию», – отметил Костин.

              Реальную степень «мобилизационной готовности» сторонников и противников подсчитать сложно, отметили эксперты. О чем можно говорить определенно, так это о поляризации мнений у этих двух групп населения. «Мы видим, что противники поправок достаточно категоричны и даже радикальны в своих негативных оценках – 89% противников поправок недовольны положением дел в стране против 68% сторонников поправок, которые довольны, – привел Потуремский данные ИНСОМАР. По словам эксперта, 70% сторонников поправок оценивают Россию как передовую, развитую страну. 74% противников поправок называют свою страну отсталой».

              Многие противники поправок в принципе настроены пессимистично. Так, каждый третий из них – 33% – ожидает, что несколько лет они и их семьи будут жить хуже. Правда, столько же – 36% – противников поправок все же верят, что через несколько лет будут жить лучше. Сторонников поправок можно отнести к оптимистам. Среди них 61% убежден, что их жизнь вскоре улучшится. Что касается конкретно социальной защищенности населения России, то ее уровень «в течение 10-15 лет возрастет» – такого мнения придерживаются 47% сторонников поправок. 42% противников изменения Конституции считают, что этот уровень снизится, констатировал Потуремский.

              По мнению Костина, противники поправок не являются монолитной группой. «Значительная часть выступает не против предложенных поправок, а действует под влиянием негативных настроений, вызванных долгим пребыванием в карантине», – заметил глава ФоРГО.

              По оценке эксперта, негативный настрой может быть снят благодаря новым форматам подачи голосов. «Отмечу, что во всех социологических исследованиях мы видим поддержку мер по облегчению процедуры участия в голосовании», – указал Костин. Так, по данным ВЦИОМ, 72% доверяют такому формату как голосование на дому.

              «Кризис участия, – это в каком-то смысле бич современных демократий, когда людей надо каким-то образом привлекать на участки, – посетовал Костин. – То, что сейчас предпринимается – беспрецедентно большое электронное голосование в Москве и Нижнем Новгороде, предварительное голосование на пять дней, большой процент надомного голосования, – все это, мне кажется, крайне важно».

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

              Центральная избирательная комиссия завершила прием заявлений от россиян, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего принято свыше 3,7 млн заявок.


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