Эксперты назвали влияющие на явку при голосовании по поправкам к Конституции факторы

Соцопросы показывают, что в голосования по поправкам в Конституцию намерены принять более половины опрошенных. Но специалисты считают, что не все обещающие пойти на голосование, действительно примут в нем участие. Кроме того, у социологов есть сомнения в точности прогнозов для подобного голосования. Об этом заявили эксперты в ходе прошедшего во вторник круглого стола, посвященного предстоящему голосованию по поправкам к Конституции.

«В зависимости от специфики субъекта федерации, от социального самочувствия в том или ином регионе, цифры явки будут корректироваться. Но если анализировать данные социологов, то диапазоны достаточно понятны: можно ожидать явку от 50% до 60%. Из общего количества пришедших на участки, предполагается, «за» поправки проголосуют от 60% до 70%», – отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Во вторник эксперт выступил на круглом столе на тему «Историческое решение. Прогнозы голосования по поправкам к Конституции России». Встреча политологов и социологов была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Представители социологических служб поделились прогнозами уровня явки на голосовании, которое начнется 25 июня и продолжится до 1 июля.

«В последние дни мы отчетливо фиксируем повышение декларируемой явки, рост степени мобилизованности россиян в части предстоящего голосования, – сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он привел данные опросов: «Если 19 июня о готовности участвовать в голосовании заявляли 68% опрошенных, при этом 49% говорили, что примут участие с высокой степенью вероятности, то по результатам вчерашнего опроса уже 71% заявляет о готовности, а группа высокомобилизованных россиян составляет уже 54%».

«Мы ожидаем, что за внесение поправок в Конституцию проголосуют от 67% до 71% россиян, пришедших на участки, – озвучил Мамонов прогноз ВЦИОМ. Против – от 28% до 32%, и где-то около 1% россиян испортят бюллетень. Показатели поддержки на сегодня – очень высокие», – отметил эксперт. Если проводить исторические параллели, то они выше, чем в 1993 году, добавил Мамонов, напомнив о голосовании, на котором 27 лет назад нынешняя Конституция была одобрена.

Близкие к данным ВЦИОМ цифры привел и директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Если говорить о тех результатах, которые есть сейчас у социологического центра ИНСОМАР, то 68% декларируют участие в голосовании по поправкам. Из них 52% подтверждают, что придут точно, а 16%, что скорее придут для участия, – отметил социолог. – 14% опрошенных ответили: «Нет, не приму участие», 5% – «скорее нет». 15% не определились с ответом».

Впрочем, не все граждане, которые обещают пойти на голосование, в самом деле примут в нем участие, поэтому реальная явка обычно оказывается ниже. «Ожидаем явку в диапазоне 55%-58%, – поделился Потуремский. – При этом в пользу поправок проголосуют 64%-69% граждан. Против – цифра варьируется в диапазоне 30-35%».

Мамонов, в свою очередь отметил, что в социологических расчетах есть момент, внушающий скепсис. «Все наши электоральные методики ориентированы на выборы, где участвуют несколько кандидатов, – пояснил эксперт ВЦИОМ. – Для нас прогнозирование такого голосования – очень сложный процесс. Опыта мало, и это позволяет сомневаться до последнего. Но мы можем говорить о том, что цифры устойчивы в части голосования».

Политолог Костин, комментируя выкладки соцопросов, отметил: цифра явки и распределение голосов будут зависеть не только от специфики того или иного региона (к примеру в мегаполисах можно ожидать несколько более высокого уровня недовольства), но и специфики момента. «Многие уехали на дачи с началом карантина и до сентября не собираются возвращаться. Это будет влиять на явку, – заметил Костин. – Плюс к этому не надо забывать такое понятие как электоральная история. В Москве, крупнейшем субъекте страны, явка на все электоральные процедуры процентов на 25 ниже, чем в среднем по стране».

«И крайне важно, кто лучше будет «отмобилизован» – сторонники или противники поправок в Конституцию», – отметил Костин.

Реальную степень «мобилизационной готовности» сторонников и противников подсчитать сложно, отметили эксперты. О чем можно говорить определенно, так это о поляризации мнений у этих двух групп населения. «Мы видим, что противники поправок достаточно категоричны и даже радикальны в своих негативных оценках – 89% противников поправок недовольны положением дел в стране против 68% сторонников поправок, которые довольны, – привел Потуремский данные ИНСОМАР. По словам эксперта, 70% сторонников поправок оценивают Россию как передовую, развитую страну. 74% противников поправок называют свою страну отсталой».

Многие противники поправок в принципе настроены пессимистично. Так, каждый третий из них – 33% – ожидает, что несколько лет они и их семьи будут жить хуже. Правда, столько же – 36% – противников поправок все же верят, что через несколько лет будут жить лучше. Сторонников поправок можно отнести к оптимистам. Среди них 61% убежден, что их жизнь вскоре улучшится. Что касается конкретно социальной защищенности населения России, то ее уровень «в течение 10-15 лет возрастет» – такого мнения придерживаются 47% сторонников поправок. 42% противников изменения Конституции считают, что этот уровень снизится, констатировал Потуремский.

По мнению Костина, противники поправок не являются монолитной группой. «Значительная часть выступает не против предложенных поправок, а действует под влиянием негативных настроений, вызванных долгим пребыванием в карантине», – заметил глава ФоРГО.

По оценке эксперта, негативный настрой может быть снят благодаря новым форматам подачи голосов. «Отмечу, что во всех социологических исследованиях мы видим поддержку мер по облегчению процедуры участия в голосовании», – указал Костин. Так, по данным ВЦИОМ, 72% доверяют такому формату как голосование на дому.

«Кризис участия, – это в каком-то смысле бич современных демократий, когда людей надо каким-то образом привлекать на участки, – посетовал Костин. – То, что сейчас предпринимается – беспрецедентно большое электронное голосование в Москве и Нижнем Новгороде, предварительное голосование на пять дней, большой процент надомного голосования, – все это, мне кажется, крайне важно».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Центральная избирательная комиссия завершила прием заявлений от россиян, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего принято свыше 3,7 млн заявок.