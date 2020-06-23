Россия взяла на себя финансирование города Байконура

Казахстанский город Байконур сможет получить субсидии из российского бюджета, говорится в постановлении, подписанном премьером России Михаилом Мишустиным.

«Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации может предусматриваться предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету города Байконура», – передает ТАСС текст постановления.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности для Байконура определяется из расчетного объема поступлений налоговых доходов в бюджет города, а также из дотации, направленной на содержание объектов инфраструктуры города, которые связаны с арендой космодрома.

Срок аренды Россией космодрома Байконур истекает в 2050 году. В 2016 году было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве России и Казахстана по космодрому в этом городе.