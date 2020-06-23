Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 13 копеек – до 68,89 рубля, курс евро снизился на 20 копеек, составив 77,65 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается до 42,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости».