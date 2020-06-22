Курс доллара опустился ниже 69 рублей

На торгах на Московской бирже курс доллара опустился на 0,6%, до отметки в 68,99 рубля, следует из данных торговой площадки на 19.49 мск.

Последний раз доллар стоил меньше 69 рублей 11 июня, передает ТАСС.

Курс евро на торгах вырос на 0,1%, до 77,73 рубля.

Утром в понедельник курс доллара поднялся до 69,5 рубля, курс евро – до 77,77 рубля.