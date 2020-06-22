В Германии заявили о необходимости преобразовать НАТО в другой союз

НАТО следовало модернизировать или преобразовать после окончания холодной войны, это необходимо сделать и сегодня, однако пока нет предпосылок к началу этого процесса, заявил известный немецкий философ и публицист Рихард Давид Прехт.

«Считаю, что после окончания холодной войны нам нужно было НАТО в новом виде, нам нужен был новый оборонительный союз, если у нас больше нет предыдущего противника. Но я знаю, что у США основная сила в НАТО, и у них другая позиция, поэтому они стремились привлечь максимальное количество стран под свое влияние. И с точки зрения американцев, холодная война, по сути, не закончилась», – передает слова Прехта РИА «Новости».

«Я сожалею, что НАТО не было модернизировано или преобразовано в то время в другой оборонительный союз, и что сегодня нет предпосылок для того, чтобы этот процесс произошел. И жаль, что события, которые происходят на Украине, используются для того, чтобы содержать структуры, которые были созданы десятилетия тому назад», – отметил публицист на онлайн-конференции Российско-Германской внешнеторговой палаты «Россия и мир в 2021 году».

В ноябре президент Франции Эммануэля Макрон заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, и констатировал «смерть мозга» альянса.

В ответ генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии «смерти мозга» – альянс активен, быстро адаптируется к изменениям в мире.