Пассажирский ж/д и водный транспорт включили в число пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство включило пассажирский железнодорожный и водный транспорт в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Мы также приняли решение включить в перечень пострадавших отраслей компании, которые занимаются пассажирскими перевозками на железнодорожном и водном транспорте», – сообщил Мишустин, передает РИА «Новости».

Кроме того, правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, с 81,2 млрд до 104,4 млрд рублей. Проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований поручено Минфину России с предоставлением доклада в правительство до 1 февраля 2021 года.

В пятницу президенту Владимиру Путину был направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.

Сообщалось, что российское правительство рассмотрит возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%. Также Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца и подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии.