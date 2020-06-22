Московская биржа открылась снижением

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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
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22 июня, понедельник | Последнее обновление — 10:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Адвокат Ефремова назвал причину пьяного вождения актера
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Азербайджан угрожает российскому газу в Европе
Почему генерал Де Голль стал другом России
Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия
Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит
Максим Соколов, публицист
Расчет советской дипломатии был на то, что Франция будет сражаться. Может быть не так упорно, как в первую войну, но во всяком случае не разлезется за месяц, как мокрая газета. Но 22 июня 1940 года Франция подписала капитуляцию перед Гитлером. Подробности...
Белые тоже были в рабстве у черных
Тимур Шерзад, журналист
Разъяренные толпы как будто хотят вычеркнуть американское рабство из истории. Возможно, им не мешало бы взглянуть на неприятное прошлое по-другому: ведь в истории американского рабства была не только избитая схема с плантацией и неграми. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Турция становится газовой сверхдержавой
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Ливень затопил подземные переходы в Москве
На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в МосквеПодробности...
В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России
Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавирусаПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
День России запомнится красочными видеопредставлениями
В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в МосквеПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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