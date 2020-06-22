Столкновения между полицейскими и демонстрантами произошли в Гааге

В центре Гааги акция протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса, переросла в столкновения с правоохранителями, сообщила полиция города.

Власти города сначала запретили демонстрацию, но потом одобрили проведение небольшой акции. При этом в центре Гааги собралось несколько тысяч участников, некоторые требовали отменить режим изоляции и ограничения.

В определенный момент на акцию стали прибывать футбольные фанаты. Полиция решила закрыть торговый район и оттеснить демонстрантов, спецназ оцепил парламентский комплекс, передает РИА «Новости».

После этого произошли столкновения между полицейскими и радикальными протестующими. В правоохранителей бросали различные предметы, в ответ полицейские использовали водяную пушку. Мирные протестующие при этом начали расходиться.

Задержаны около 400 человек, большинство из которых уже отпустили.

Напомним, столкновения из-за ограничений произошли на фоне беспорядков в США и Европе, связанных с борьбой за права чернокожих.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД