Варшавское шоссе затопило из-за «эффекта ванны»

Затопление Варшавского шоссе в Москве после ливня в субботу объясняется «эффектом ванны», сообщила представитель Мосводостока.

«Если в ванну воды наберете, она тоже будет медленнее уходить», – приводит ее слова Forbes.

Она заявила, что затопленный район магистрали пришлось наибольшее количество осадков, что привело к перегрузке водосточной сети, которая была в исправном техническом состоянии. Обследование провели, однако не было выявлено ни засоров, ни дефектов.

«Трудно сказать, кто виновен кроме дождя, ветра и воды», – сказала она.

Для быстрого ухода воды работники открыли дождеприемные решетки, откачка воды не потребовалась.

При этом она опровергла данные московской мэрии о том, что потопы в столице были вызваны листвой, попавшей в водостоки – по данным Мосводостока, этого не было, хотя по некоторым адресам «было зафиксировано, что ветки, которые принесло потоками воды, запутались в решетках и они забились на поверхности».

Накануне в Москве прошел мощный ливень, в одном из районов выпал град размером с орех, в нескольких других частях города затопило дороги.