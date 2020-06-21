Опубликовано видео с места нападения в британском Рединге

В соцсетях опубликована видеозапись с места нападения вооруженного ножом мужчины на посетителей парка в британском Рединге.

Видеозапись, на которой оказывают помощь пострадавшим, опубликована в Twitter главреда The National Pulse Рахима Кассама (на видео присутствуют сцены последствий нападения, кровь – прим. ВЗГЛЯД).

Напомним, в результате нападения в британском Рединге три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения. Задержан 25-летний подозреваемый, проживавший в городе.