Израилю понадобилось разрешение США на аннексию палестинских территорий

Израиль не начнет аннексию палестинских территорий без одобрения Вашингтона, сообщили СМИ.

Разногласия по этому вопросу есть и в Белом доме, и в кабмине Израиля, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

Опасения по поводу того, что аннексия приведет к эскалации напряженности в регионе, высказывают представитель разведки обеих стран, передает РИА «Новости».

Как сообщил источник, в понедельник или вторник для обсуждения данной темы встретятся глава Госдепа Майкл Помпео, советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, старший советник и зять главы американского государства Джаред Кушнер и посол США в Израиле Дэвид Фридман. Фридман специально для этого прибудет в Вашингтон.

На одном из этапов к обсуждению присоединится и сам американский лидер Дональд Трамп. Сообщается, что итоговое решение зависит именно от него.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что основной датой для начала распространения суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии остается 1 июля.

В мае Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

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