РВИО рассказало о сокрытии Лондоном деталей подготовки визита Геринга

Великобритания скрывает детали подготовки и отмены визита в Лондон председателя германского Рейхстага, рейхсминистра авиации гитлеровской Германии Германа Геринга, сообщил глава научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

Никифоров напомнил о «продлении секретности по делу заместителя Гитлера по партии Рудольфа Гесса, совершившего перелет из Германии в Великобританию в мае 1941 года». Историк полагает, что «есть что-то такое, что даст повод для обвинений в адрес тогдашнего британского правительства в некоем вероломстве по отношению к своим союзникам, например США». При этом он не исключил, что «нечто» может «бросить тень на королевский дом», передает РИА «Новости».

Кроме того, «есть и другие сюжеты». В частности, «несостоявшийся визит Геринга в Лондон» в 1939 году. Известно, что визит планировался, но не сообщается, «зачем, кто его приглашал». Никифоров отметил, что визит отменили за несколько часов до подписания в Москве советско-германского договора о ненападении. Никифоров отметил, что Гитлер никогда «не играл на одном столе».

Глава научного отдела РВИО рассказал, что планировавшийся визит указывает на «готовность британской элиты в тот период осуществить аналог Мюнхенского соглашения и не допустить полномасштабной военной агрессии Гитлера против Польши, просто принеся часть польской территории в жертву Третьему рейху по аналогии с территорией Чехословакии».

Однако, по мнению историка, «Гитлер уже не хотел повторения мюнхенского варианта – он желал большой войны», но также стремился «удержать Англию в стороне от германо-польской войны».

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