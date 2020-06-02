В Башкирии вновь открылись музеи и торговые центры

В Башкирии с начала недели отменено требование о двухнедельной самоизоляции для приезжающих из других регионов. Возобновилась работа торговых центров и музеев, вводятся другие послабления, рассказала газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова, комментируя решения, принятые руководителем республики Радием Хабировым.

«Накануне глава республики внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Так, с понедельника вновь открываются музеи и библиотеки, имеющие отдельный вход. Возобновляется работа торговых центров – кроме расположенных в этих ТЦ заведений общепита, кинотеатров и досуговых центров для детей. Разумеется, все проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических трбований», – рассказала пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова.

Еще одно послабление касается работы спортзалов. «К тренировкам могут приступить члены профклубов и сборных команд России и Башкортостана», – пояснила Ихсанова. Кроме того, с 1 июня было отменено требование о соблюдении 14-дневной самоизоляции гражданами, прибывшими из Москвы и других регионов, рассказала пресс-секретарь главы Башкирии.

С четверга в республике будет разрешено проводить очные выпускные экзамены в колледжах, техникумах и других профессиональных образовательных организациях. Как пояснила Ихсанова, экзамены можно будет сдавать «группами не более пяти человек в аккредитованных центрах».

В предстоящую субботу в республике отмечается День поминовения и почитания, и с этой даты будет разрешено посещение кладбищ, рассказала пресс-секретарь главы Башкирии.

С 15 июня вновь откроются детские санатории и профилактории. Еще через две недели начнут работать детские оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха

С середины июня заработают автошколы и «организации дополнительного профобразования, связанные с практической подготовкой», пояснила Исханова.

«Для пожилых людей старше 65 лет сохраняется обязательный режим самоизоляции, за исключением покупки продуктов, лекарств, обращений в салоны связи, – подчеркнула Ихсанова. – Для поездок на дачу или в загородный дом таким людям потребуется паспорт, членская книжка садовода или правоустанавливающие документы на дом или участок».

Главы российских регионов лучше понимают ситуацию на местах и самостоятельно принимают решения о переходе на следующие этапы снятия ограничений, но в координации с федеральным центром, отметил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется, распространение заболевания идет на спад, есть повод для осторожного оптимизма.

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