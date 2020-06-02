«Яндекс» и Hyundai представили новое поколение беспилотных авто

«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения Hyundai Sonata, созданный совместно с «дочкой» южнокорейского концерна Hyundai Motors компанией Hyundai Mobis.

До конца года «Яндекс» рассчитывает вывести на дороги общего пользования в России и США 100 таких автомобилей. Часть флота будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе. Первые беспилотные Hyundai Sonata уже выехали на улицы Москвы в марте, пишут «Ведомости».

В новом поколении беспилотников увеличено число камер, в том числе добавлены с разным фокусным расстоянием. Также изменилось расположение лидаров и радаров. По замыслу компании, это улучшит качество восприятия окружения автомобилем.

«Если смотреть на беспилотное Hyundai Sonata как на потенциальное такси, то в течение среднего срока жизни автомобиля в три года стоимость установки оборудования экономически эффективнее, чем использование автомобиля и затраты на двух водителей с восьмичасовыми сменами. Тем не менее технология еще находится в стадии разработки, и стоимость системы и ее конфигурация может измениться в процессе», – рассказал «Коммерсанту» директор по развитию бизнеса направления беспилотных автомобилей Артем Фокин.

«Яндекс» и Hyundai Mobis подписали соглашение о намерениях создать платформу для беспилотных автомобилей в марте 2019 года. В перспективе автопроизводители смогут использовать ее для создания беспилотных автомобилей, в том числе для каршеринговых компаний и сервисов такси, рассчитывают партнеры.

В прошлом году Дмитрий Медведев заявил, что считает возможным изменить правила дорожного движения, чтобы беспилотные автомобили могли ездить по дорогам без водителей.