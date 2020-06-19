США собрались ограничить въезд сезонных рабочих

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19 июня, пятница  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Трамп применил войска против «Северного потока – 2»

Трамп заявил о крупных долгах Германии перед НАТО Фото: Chris Kleponis/Pool/Sipa USA/Reuters
«Германия платит России миллиарды долларов за газ, но при этом должна НАТО кучу денег», – сказал президент США, объясняя решение сократить численность американских войск в ФРГ. По мнению экспертов, тем самым Дональд Трамп использует военный альянс против «Северного потока – 2» и в ущерб экономическим интересам Германии. Какой будет реакция Берлина и какими последствиями для НАТО грозит риторика Трампа? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
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    Главная ошибка Дональда Трампа

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      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
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      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
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          • Со 150 тыс. рублей и более

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              США собрались ограничить въезд сезонных рабочих

              19 июня 2020, 19:56

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Администрация США планирует объявить о приостановке виз нескольких типов, позволяющих иностранным гражданам работать в стране, сообщили источники New York Times.

              Глава Белого дома Дональд Трамп подпишет соответствующий указ, передает ТАСС.

              Это может усложнить прием на работу в американские компании граждан других стран, включая программистов и иных специалистов, даже в случае если они – выпускники американских вузов.

              Такая мера затронет сезонных рабочих, полагает издание. Администрация США планирует объявить, что этот шаг нужен из-за роста безработицы в стране.

              Кроме того, власти США намерены приостановить или ограничить несколько программ, предполагающих культурный обмен между Соединенными Штатами и другими государствами. Ограничения планируется распространить и на 2021 год.

              Телеканал CNBC отметил, что версия указа уже готова.

              Ранее сообщалось, что в США с 15 марта по 23 мая число первичных заявок на получение пособий по безработице превысило 40 млн.


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