Путин заявил о переломе негативной ситуации с разливом дизтоплива в Норильске

Большая работа по ликвидации последствий разлива дизтоплива под Норильском была проведена за последние недели, негативную ситуацию удалось переломить, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил на совещании о ходе ликвидации ЧП, что «за прошедшие недели проведена, действительно, большая по своему масштабу работа», ситуацию удалось переломить, «локализовать разлив топлива, а затем и приступить к очистке загрязненных площадей», передает РИА «Новости».

«Очевидно, что последствия для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время. И сотрудники компании Норникель обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба», – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что из сложившейся ситуации надо извлечь уроки.