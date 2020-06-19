Тела пропавших детей найдены в Карачаево-Черкесии

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19 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:40  |  vz.ru
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В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй Мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

Бывший президент Украины потерял свой пост в том числе из-за крайней невоздержанности в религиозном рвенииФото: REUTERS/Gleb Garanich
Томос об автокефалии для так называемой Православной церкви Украины привел к уголовному делу против экс-президента страны Петра Порошенко. В свое время бывший украинский лидер активно добивался получения этого томоса у Константинопольского патриарха, и вот теперь этой историей заинтересовались украинские силовики. В самом этом событии есть большая насмешка истории. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
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          • Со 150 тыс. рублей и более

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              Тела пропавших детей найдены в Карачаево-Черкесии

              19 июня 2020, 12:25

              Текст: Евгения Шестак

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              Тела двоих детей, пропавших три дня назад в Карачаево-Черкесии, обнаружены в притоке реки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

              «Сегодня в ходе поисковых мероприятий в правом притоке реки Большой Зеленчук обнаружены тела пропавших без вести шестилетнего Павла и 11-летней Ксении Прядкиных, которые 16 июня 2020 года ушли из дома на окраине аула Бесленей», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

              По данным следствия, 16 июня около 12.00 мальчик и его сестра с разрешения матери ушли в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть, и не вернулись. 

              Председатель СК Александр Бастрыкин поручил направить криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в их поисках. Также по факту исчезновения двух малолетних детей в Карачаево-Черкесии было возбуждено уголовное дело. 

              Ранее следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух братьев шести и семи лет, пропавших на Чукотке. 


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