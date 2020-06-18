Политолог: Бабарико в обмен на свободу будет вынужден покинуть Белоруссию

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18 июня, четверг  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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России пообещали небывало дешевые деньги

Банк России поможет российской экономике выйти из кризисаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Банк России впервые с 2015 года снизит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Ее уровень окажется на историческом минимуме в 4,5%. Даже перед кризисом в 2014 году ставка была выше. Все это приведет к снижению долговой нагрузки на бизнес и население, что в условиях кризиса не будет лишним. В чем причины такого решения Центробанка? Подробности...
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Как обеспечена надежность электронного голосования в России

Москвичам не понадобятся избирательные участки, они смогут голосовать дома – через СетьФото: mos.ru
В ближайшее время москвичи и нижегородцы смогут выразить свою позицию по поправкам в Конституцию с помощью электронного голосования – дистанционно через интернет. Выдержит ли цифровая система высокие нагрузки и надежно ли защищена процедура голосования от хакерских атак и манипуляций? Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

Три дня в Дижоне агрессивные группы вступали в столкновения, уничтожали камеры видеонаблюдения, поджигали машиныФото: VINCENT LINDENEHER/EPA/ТАСС
После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками. Почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт и какие у него могут быть последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
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Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...
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Как Пушкин примирил западников и славянофилов

Владимир Можегов, публицист
18 июня 1880-го в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вроде бы просто памятник, хотя и выдающийся. Но это событие оказало огромное влияние на русскую жизнь. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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              Политолог: Бабарико в обмен на свободу будет вынужден покинуть Белоруссию

                 18 июня 2020, 19:20
              Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Главная задача Александра Лукашенко – заставить Бабарико добровольно отказался от дальнейшей борьбы. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец, комментируя задержание в Минске экс-банкира, претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

              «Произошедшее – знак того, что президент считает Бабарико политиком на голову выше него, поэтому устроил политическую расправу над оппонентом, – подчеркнул политолог Дмитрий Болкунец. – Что касается официально объявленных причин для допроса Бабарико, то это похоже на придуманную на ходу комедию, попытка сделать из кандидата какого-то жулика».

              В ряду других оппозиционных претендентов фигура Бабарико привлекла самый пристальный интерес власти, отмечает эксперт. Причина – бывший банкир уже поставил исторический рекорд, собрав в свою поддержку около полумиллиона подписей. Всего, напомним, в республике проживает менее 10 млн человек. «Президент понимает: если допустить Виктора Бабарико к выборам, то его сразу поддержат многие известные люди страны, в том числе бывшие руководители Белоруссии», – предположил Болкунец.

              В случае участия Бабарико в выборах «Лукашенко потерпит сокрушительное поражение», потому что «не сможет нарисовать те цифры, которые он обычно рисует, потому что среди членов избиркомов есть люди, которые тоже хотят изменений», уверен политолог.

              Болкунец не исключает, что Бабарико в обмен на свободу будет вынужден покинуть страну, как это было с некоторыми другими видными оппозиционерами. Кроме того, эксперт обратил внимание на решение МИДа Белоруссии срочно созвать послов стран ЕС. По некоторым данным, Минск будет убеждать западных дипломатов в том, что республике грозит внешнее вмешательство в выборы и «намек будет сделан в сторону Российской Федерации»

              На ваш взгляд

               
              На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?


              Обсуждение: 50 комментариев
              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, претендент на пост президента Виктор Бабарико был задержан в рамках дела «Белгазпромбанка» (до 12 мая он возглавлял эту «дочку» Газпрома). Кандидат в президенты взят под стражу «в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности», – заявил телеканалу «Беларусь 1» глава Комитета госконтроля (КГК) Иван Тертель. Кроме того, по мнению Тертеля, Бабарико воздействовал на свидетелей и пытался скрыть улики. Вместе с бывшим банкиром взят под стражу и его сын Эдуард. Оба еще утром в четверг были были доставлены в департамент финансовых расследований, на допрос по делу «Белгазпромбанка». В доме Бабарико был устроен обыск.

              По словам Тертеля, КГК «установлены «отмывочные» схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры». Одной из таких структур якобы являлся латвийский банк ABLV. «Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 млн долларов США», –  цитирует Тертеля портал Tut.By.

              Ранее государственное телевидение республики сообщило, что всего по делу задержаны около 20 человек, многие из которых уже «дают показания», называя Бабарико организатором преступной схемы. Ранее адвокаты Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру на то, что их не пускают к подзащитному.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Белгазпромбанка» и его возможной связи с предстоящими выборами президента Белоруссии.

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