Политолог: Бабарико в обмен на свободу будет вынужден покинуть Белоруссию

Главная задача Александра Лукашенко – заставить Бабарико добровольно отказался от дальнейшей борьбы. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец, комментируя задержание в Минске экс-банкира, претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

«Произошедшее – знак того, что президент считает Бабарико политиком на голову выше него, поэтому устроил политическую расправу над оппонентом, – подчеркнул политолог Дмитрий Болкунец. – Что касается официально объявленных причин для допроса Бабарико, то это похоже на придуманную на ходу комедию, попытка сделать из кандидата какого-то жулика».

В ряду других оппозиционных претендентов фигура Бабарико привлекла самый пристальный интерес власти, отмечает эксперт. Причина – бывший банкир уже поставил исторический рекорд, собрав в свою поддержку около полумиллиона подписей. Всего, напомним, в республике проживает менее 10 млн человек. «Президент понимает: если допустить Виктора Бабарико к выборам, то его сразу поддержат многие известные люди страны, в том числе бывшие руководители Белоруссии», – предположил Болкунец.

В случае участия Бабарико в выборах «Лукашенко потерпит сокрушительное поражение», потому что «не сможет нарисовать те цифры, которые он обычно рисует, потому что среди членов избиркомов есть люди, которые тоже хотят изменений», уверен политолог.

Болкунец не исключает, что Бабарико в обмен на свободу будет вынужден покинуть страну, как это было с некоторыми другими видными оппозиционерами. Кроме того, эксперт обратил внимание на решение МИДа Белоруссии срочно созвать послов стран ЕС. По некоторым данным, Минск будет убеждать западных дипломатов в том, что республике грозит внешнее вмешательство в выборы и «намек будет сделан в сторону Российской Федерации»

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Как сообщала газета ВЗГЛЯД, претендент на пост президента Виктор Бабарико был задержан в рамках дела «Белгазпромбанка» (до 12 мая он возглавлял эту «дочку» Газпрома). Кандидат в президенты взят под стражу «в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности», – заявил телеканалу «Беларусь 1» глава Комитета госконтроля (КГК) Иван Тертель. Кроме того, по мнению Тертеля, Бабарико воздействовал на свидетелей и пытался скрыть улики. Вместе с бывшим банкиром взят под стражу и его сын Эдуард. Оба еще утром в четверг были были доставлены в департамент финансовых расследований, на допрос по делу «Белгазпромбанка». В доме Бабарико был устроен обыск.

По словам Тертеля, КГК «установлены «отмывочные» схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры». Одной из таких структур якобы являлся латвийский банк ABLV. «Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 млн долларов США», – цитирует Тертеля портал Tut.By.

Ранее государственное телевидение республики сообщило, что всего по делу задержаны около 20 человек, многие из которых уже «дают показания», называя Бабарико организатором преступной схемы. Ранее адвокаты Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру на то, что их не пускают к подзащитному.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Белгазпромбанка» и его возможной связи с предстоящими выборами президента Белоруссии.

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