Американский десантный корабль-док начал переход в Черное море

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США начал переход в Черное море, где присоединится к эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.

«Десантный корабль-док Oak Hill 18 июня взял курс на север и начал переход в Черное море, где выполнит задачи по поддержанию безопасности на море и укреплению отношений [США] с союзниками и партнерами в регионе. Корабль присоединится к эсминцу Porter, который вошел в Черное море 17 июня», – передает ТАСС сообщение пресс-службы 6-го флота ВМС США.

Отмечается, что захода Oak Hill станет четвертым заходом американских кораблей в Черное море с начала 2020 года. Судно штатно находится в составе десантной группы корабля-дока Bataan, расположенной в Средиземном море.

Накануне американский эсминец Porter вошел в Черное море, его передвижения контролируют силы Южного военного округа (ЮВО).