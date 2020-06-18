Кремль решил не анонсировать статью Путина о Второй мировой войне

В Кремле не будут сообщать о месте и времени публикации статьи президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Без анонса», – передает слова Пескова ТАСС.

В воскресенье он говорил, что Путин уже написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Песков отметил, что президент сам примет решение о сроках ее публикации.

О планах подготовить статью о предшествовавших войне событиях, основанную на архивных документах, Путин рассказал еще в декабре 2019 года на большой пресс-конференции.

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