Путин подготовил статью о Второй мировой войне

Российский лидер Владимир Путин уже написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, решение о сроках ее публикации он примет сам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил журналистам, что статья уже готова, передает ТАСС.

«Ожидаем его [Путина] решение о сроках публикации», – ответил Песков на вопрос, может ли статья быть опубликована до парада Победы.

Ранее Песков заявлял, что Путин все еще планирует опубликовать статью о Второй мировой войне, но сроки ее выхода будут связаны с датами основных торжеств по случаю 75-летия Победы.

О планах подготовить статью, посвященную предшествовавшим войне событиям и основанную на архивных документах, глава российского государства рассказал в декабре 2019 года на большой пресс-конференции.

В последнее время он в своих публичных выступлениях уделял значительное внимание этим событиям, в том числе так называемому Мюнхенскому сговору, а также роли отдельных стран Европы, в том числе Польши. Президент неоднократно отмечал недопустимость фальсификации истории о войне, в частности, назвал неприемлемым и некорректным решение Европарламента, который приравнял роль СССР к роли гитлеровской Германии.