Российский телескоп впервые осмотрел все небо в «жестком» рентгеновском диапазоне

Телескоп ART-XC, входящий в состав российско-германской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», впервые в истории отечественной космонавтики завершил первый обзор всего неба в «жестком» рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения, сообщили в пресс-службе Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики.

Телескоп, разработанный и созданный Институтом космических исследований РАН (ИКИ РАН) и РФЯЦ-ВНИИЭФ госкорпорации «Росатом», является первым отечественным зеркальным телескопом, работающим в космосе на уникальной орбите в окрестности точки Лагранжа L2 на удалении более 1,5 млн км от Земли. До этого карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в «мягком» рентгеновском диапазоне, ее 30 лет назад получила германская обсерватория ROSAT. В жестком рентгеновском диапазоне карты тоже существовали, но с меньшей четкостью – их сделали обсерватория RXTE НАСА и японский прибор MAXI на борту Международной космической станции, говорится в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД релизе Центра.

«На карте, полученной телескопом ART-XC, обнаружены сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами. Это коронально активные звезды, двойные системы с черными дырами, нейтронными звездами, белыми карликами, сверхмассивная черная дыра в центре Галактики, квазары и другие космические объекты», – заявил один из разработчиков телескопа, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.

Он также сообщил, что «были зарегистрированы рентгеновские источники, которые «шли» к нам миллиарды лет». Кроме того, удалось открыть новые, так называемые «сверхбыстрые», которые вспыхивают и потом пропадают.

Телескоп ART-XC помимо решения научных задач будет исследовать возможность создания системы автономной космической навигации по рентгеновским пульсарам.

«По сравнению с eROSITA на ART-XС установлены более быстродействующие детекторы, позволяющие изучать пульсары – быстровращающиеся нейтронные звезды, которые посылают в космос короткие, длительностью миллисекунды, периодические импульсы рентгеновского излучения. До начала обзора неба, несколько месяцев, пока аппарат летел в расчетную точку Лагранжа, было проведено наведение на такой источник и получены сигналы. Это интересный опыт и, полагаю, он получит дальнейшее развитие в будущих проектах», – заявил начальник научно-конструкторского отдела ИЛФИ Михаил Гарин.

В настоящее время ученые ИКИ РАН ведут обработку научных данных на мощных компьютерах. Карту на противоположной половине неба строят немецкие ученые. Вместе две эти «половинки» покрывают всю небесную сферу.

В ближайшее время обсерватория начнет второй обзор неба. Ожидается, что этот процесс продлится до конца года. Сумма двух обзоров позволит более чем вдвое увеличить чувствительность рентгеновских карт, а их сравнение позволит исследовать переменность источников и находить новые уникальные объекты на небе.

Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» – международный российско-германский проект. Обсерватория состоит их двух телескопов: eROSITA, созданного Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанного и созданного ИКИ РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ Росатома. Оба телескопа установлены на платформу «Навигатор», разработанную НПО им. Лавочкина, которая обеспечивает проведение научных наблюдений, начиная от точечных наведений и заканчивая обзорами неба.

«Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года с космодрома Байконур. Цель обсерватории – составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта будет завершена и обнародована в районе 2025 года. Ожидается, что на ней будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.