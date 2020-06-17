Российские астрономы выявили источник космических нейтрино

Российские ученые из Государственного астрономического института имени Штернберга (ГАИШ) МГУ и совместно с коллегами при помощи сети роботов-телескопов «МАСТЕР» выяснили, как появляются одни из самых загадочных частиц во Вселенной – нейтрино.

«Сотрудники ГАИШ МГУ в содружестве с Благовещенским педагогическим и Иркутским университетами обнаружили явление, которое позволяет установить источник нейтрино высоких энергий во Вселенной. Им оказалась сверхмассивная черная дыра, релятивистское жерло которой направлено в сторону Земли. Это еще один шаг к пониманию того, как рождалась Вселенная», – говорится в работе ученых, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Современные астрофизики активно изучают свойства материи при сверхвысоких энергиях, в сотни и тысячи раз превышающих возможности Большого адронного коллайдера. Такие естественные ускорители находятся во Вселенной, но лишь нейтрино способны из всех частиц сверхвысоких энергий путешествовать в космосе, передает ТАСС.

Нейтрино являются самыми легкими и многочисленными элементарными частицами, они взаимодействуют с окружающей материей только при помощи гравитации и так называемых слабых взаимодействий.

Пока ученые не знают точно, как и при каких условиях они возникают. Ряд астрофизиков полагает, что эти частицы разгоняются в горячих останках взорвавшихся звезд внутри Млечного Пути, другие исследователи считают, что их источником являются ядра и облака газа в далеких галактиках

Так, три года назад исследователи из нейтринной обсерватории IceCube, которая находится на Южном полюсе Земли, обнаружили один из возможных источников нейтрино. Это оказалась черная дыра TXS 0506+056, расположенная в созвездии Ориона на расстоянии в 4,33 млрд световых лет от Земли.

Российские астрономы получили новые доказательства, того, что черная дыра действительно является источником нейтрино, Исследователи получили такие результаты с помощью сети роботов-телескопов «МАСТЕР».

Одна из установок сети «МАСТЕР», телескоп «МАСТЕР-Таврида», находящийся в Крыму, зафиксировал TXS 0506+056, а также изменения в ее активности. Данные, полученные учеными, позволяют с высокой достоверностью утверждать, что удалось выявить источник космических нейтрино. Результаты исследования российских ученых позволят больше узнать о том, как зарождалась и формировалась Вселенная.

Ранее российские ученые разработали новый способ вычисления массы нейтрино на основе данных, собираемых при изучении «космической паутины», крупномасштабной структуры Вселенной.