После беспорядков в лагере азербайджанцев в Дагестане возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после конфликта в палаточном лагере для граждан Азербайджана в Дагестане, задержаны десять подозреваемых, сообщил СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время задержаны десять подозреваемых.

Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев сообщал, что в результате инцидента с гражданами Азербайджана пострадали четверо полицейских. Позже сообщалось, что в результате конфликта пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана. В отдел полиции после конфликта были доставлены около 90 граждан Азербайджана.

Напомним, в Дагестане в связи с закрытием границ из-за коронавируса развернут пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не могут вернуться домой.