После конфликта в Дагестане в полицию доставили около 90 граждан Азербайджана

Около 90 граждан Азербайджана были доставлены в отдел полиции после конфликта в палаточном лагере в Дагестане для выяснения обстоятельств, но они не задержаны, сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по республике Расул Темирбеков.

Темирбеков сообщил, что «доставлены в отдел полиции несколько десятков граждан Азербайджана, около 90 человек, для выяснения всех обстоятельств произошедшего», однако «они не задержаны», передает РИА «Новости».

При этом и о. главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев заявил, что «93 гражданина Азербайджана задержаны». По его словам, они «ориентировочно семь машин разбили, включая машины пограничников», передает ТАСС.

Между тем дипломатический источник сообщил, что делегация из Азербайджана прибудет в Дагестан для решения вопроса о возвращении на родину размещенных в палаточном лагере соотечественников после ночного конфликта. В ее состав, предположительно, войдет и замглавы МВД.

В СУ СК по Дагестану сообщили также, что «в результате совершенных противоправных действий пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей». Нарушителей доставили в отдел полиции, по данному факту проводится доследственная проверка.

Всего в беспорядках участвовали около 400 граждан Азербайджана, которые попались перекрыть федеральную трассу «Кавказ» из-за недовольства организацией их пропуска на территорию республики. Когда их попытались усмирить полицейские, в ответ полетели камни и «другие предметы».

Ранее Шихиев сообщал, что в результате инцидента с гражданами Азербайджана пострадали четверо полицейских. Ситуацию стабилизировали еще ночью.

Напомним, в Дагестане в связи с закрытием границ из-за коронавируса развернут пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не могут вернуться домой.