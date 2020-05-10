Для граждан Азербайджана в Дагестане решено создать пункт временного размещения

В Дагестане в связи с закрытием границ из-за коронавируса развернут пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не могут вернуться домой, сообщило МЧС России.

ПВР на 210 человек развернет группировка ГУ МЧС России по Дагестану. Из Махачкалы в Магарамкентский район уже доставлено оборудование, передает ТАСС.

Развернуть ПВР решили после обращения главы Дагестана Владимира Васильева в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В апреле МВД России сообщило, что в условиях коронавируса не будет выдворять иностранных граждан, а также аннулировать их документы.

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