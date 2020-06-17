У президента Гондураса выявили коронавирус

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил, что заразился коронавирусом. Он будет соблюдать самоизоляцию и продолжит выполнять свои обязанности удаленно.

Эрнандес заявил в эфире национального телевидения, что «как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что в выходные я начал плохо себя чувствовать, и сегодня у меня диагностировали COVID-19», передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Кроме того, тест на коронавирус у его жены также оказался положительным.

Ранее стало известно, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом, результаты теста на COVID-19 самого Зеленского и его детей отрицательные.

До этого, в марте, премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом, через некоторые время он был госпитализирован. К 8 апреля состояние премьер-министра Соединенного Королевства улучшилось, а 12 апреля его выписали из больницы.

Также коронавирусом переболели британский принц Чарльз и князь Монако Альбер II.