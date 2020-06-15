Поведение курильщиков удивило лечившего от коронавируса врача

После заражения коронавирусом многие курильщики отказались от вредной привычки, не пытаясь, как обычно, закурить даже во время лечения, рассказал пульмонолог Александр Пальман.

За полтора месяца работы с больными он заметил, что курильщики, вопреки обыкновению, не пытались выйти покурить, передает «Говорит Москва».

«Когда мы открывались, мы боялись, что у нас будут проблемой курящие люди в инфекционном отделении, будут рваться наружу – дайте нам курить. Не рвутся они никуда, не было у нас, к нашему изумлению, такой проблемы. Для меня как для пульмонолога было большим удивлением, что не стало для нас это проблемой», – отметил он.

В конце мая психиатр-нарколог Алексей Смышляев заявил, что коронавирус может отучить часть населения России от курения.