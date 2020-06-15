Появились подробности стрельбы по полицейским в Москве

Открывший стрельбу по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы делал это целенаправленно и без какой-либо видимой причины, сообщили в правоохранительных органах.

Источник ТАСС подчеркнул, что стрелявший не имеет никакого отношения к такси. «Он шел по улице, увидел полицейских и сразу начал по ним стрелять в упор, никакой видимой причины не было», – рассказали правоохранители.

Мужчина произвел не менее семи выстрелов, которые попали в сотрудников ДПС. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один находится в тяжелом состоянии. При задержании ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент стрельбы.

Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения. Его личность установлена. Он умер в больнице от полученного во время задержания ранения.

Сначала сообщалось, что стрелком якобы был таксист, однако позже стало известно, что стрельбу открыл случайный прохожий, а водителя такси опрашивают как свидетеля.