Умер открывший стрельбу по полицейским в Москве

Злоумышленник, открывший огонь по сотрудникам ГИБДД в Москве и раненый ответным огнем, умер в больнице, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Несмотря на оказание своевременной медпомощи, стрелявший умер в больнице», – сообщил источник ТАСС.

В понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один находится в тяжелом состоянии. При задержании ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело.

Позже в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент стрельбы.

Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного.

Сначала сообщалось, что стрелком якобы был таксист, однако позже стало известно, что стрельбу открыл случайный прохожий, а водителя такси опрашивают как свидетеля.