В «Яндекс. Такси» уточнили детали стрельбы на Ленинском проспекте

Водитель, работающий с «Яндекс. Такси», не имеет отношения к стрельбе на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. В компании сообщили, что в настоящее время водителя опрашивают как свидетеля.

В компании сообщили ТАСС, что таксиста действительно остановили для проверки документов, однако никакого отношения к перестрелке он не имеет.

«По словам пассажира, стрельбу начал не водитель такси, а случайный прохожий. Сейчас водителя как свидетеля опрашивают органы правопорядка», – сообщили в пресс-службе.

В понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один находится в тяжелом состоянии. При задержании ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело.

Позже в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент стрельбы.

Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного.