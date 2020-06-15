На Украине собрались переоснастить армию для «противостояния» России

Правительство Украины считает необходимым переоснастить Вооруженные силы для того, чтобы противостоять российской «агрессии», говорится в программе работы правительства, которая направлена утверждение Верховной рады.

В документе утверждается, что Россия «нарушает нормы международного права» в Донбассе и «оккупировала Крым», что, по мнению Киева, сдерживает развитие украинской экономики, передает РИА «Новости».

«Для освобождения и последующей реинтеграции территорий нужны системные инвестиции в укрепление обороноспособности Украины, повышение боевого потенциала ВСУ и других военных формирований», – говорится в проекте постановления.

В документе отмечается, что Киев должен искать возможности для диалога с Москвой по Донбассу и Крыму. Также указывается на необходимость модернизировать армию под стандарты НАТО.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. В альянсе объяснили, что Украина получает расширенный доступ к программам военной совместимости и учениям, а также более широкому обмену информацией.